Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области подвело итоги первого в этом году конкурса среди субъектов инновационной деятельности на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. В списке победителей без малого два десятка проектов. Информацию предоставил пресс-центр областного правительства.

Конкурс, проводившийся в рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», также является одним из механизмов и инструментов реализации Стратегии инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года. 19 проектов инновационных компаний, объявленных победителями, получат субсидии на общую сумму 45 млн рублей.

Среди победителей конкурса — разработка сети для поиска угнанного транспорта, технологии производства заготовок протезов стоп человека, разработка биологических инсектицидов, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата, отечественных составов для малоинвазивной сосудистой хирургии и другие инновации.

Врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что регулярная поддержка инновационным компаниям в сфере коммерциализации научных знаний и трансфера технологий оказывается в регионе в течение многих лет. Так, в 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. В 2023 году решением губернатора региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 млн рублей. Для компаний — участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объем субсидий может достигать 10 млн рублей. Партнерами инновационных компаний выступают академические институты и университеты Новосибирской области.