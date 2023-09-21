Яйский районный суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление прокурора региона об обращении в доход государства денежных средств и имущества, приобретенных начальником территориального отдела по Ижморскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса на неподтвержденные доходы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в период 2018–2019 гг. чиновником и его близкими родственниками приобретены четыре квартиры и четыре автомобиля на общую сумму свыше 16 млн рублей. Однако в ходе проверки законность происхождения денежных средств не была подтверждена, что и стало поводом для обращения в суд с исковым заявлением об обращении данного имущества в доход государства.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, в доход государства обращены указанные объекты имущества, а также денежные средства, полученные от реализации еще одного дорогостоящего автомобиля, в сумме 3 млн 290 тыс. рублей.

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