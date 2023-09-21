Прокуратура Республики Алтай проверила доход сотрудника регионального министерства внутренних дел и сочла его необоснованно высоким. Сам теперь уже бывший сотрудник ведомства подтвердить законность происхождения средств не смог — они будут изъяты в пользу государства. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Республики Алтай.

Надзорное ведомство выяснило, что на банковский счет экс-госслужащего за период с 2019 по 2021 год поступило 2,9 млн рублей, что превышает совокупный доход бывшего сотрудника силового ведомства за это же время. Подтвердить, что деньги были получены законным путем, экс-силовик не смог, после чего прокурор республики обратился в суд с иском о взыскании данных средств в доход государства.

Сообщается, что суд удовлетворил исковое требование в полном объеме. Прокуратура обещает проконтролировать исполнение судебного решения, когда оно вступит в силу. Сам сотрудник, у которого были обнаружены сомнительные доходы, уволен со службы в связи с утратой доверия.

Ранее мы сообщали, что суд в Кузбассе обратил в доход государства имущество чиновника на сумму свыше 16 млн рублей.