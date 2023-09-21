Сибирь вошла в топ рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за один день

В течение 19 сентября Сбер и «ДомКлик» выдали по России свыше 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 52 млрд рублей — это стало абсолютным дневным рекордом.

В число регионов-рекордсменов вошли Новосибирская область, где выдано 349 жилищных кредитов, Красноярский край – там за день сибиряки взяли 245 ипотечных займов, и Алтайский край с показателем более 140 выдач. Все займы по размеру первоначального взноса и льготным программам выданы людям на прежних условиях, действующих до повышения ставки Центральным Банком России.

«Сбер, в том числе в Сибири, в стремительно меняющихся обстоятельствах старается сохранять условия по востребованным населением продуктам. Мы понимаем, что, например, для молодых семей важно не упустить возможность успеть приобрести собственное жилье, как гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне», ─ отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Более 77% ипотек в России выдано за 19 сентября по льготным программам. Наибольшей популярностью пользуется ипотека для семей ‑ 4,3 тысячи займов (38%) и ипотека с господдержкой – 3,7 тысячи (33%). Также повышенный спрос фиксируется на ипотеку для ИТ-сотрудиков и Дальневосточную ипотеку.

Больше всего ипотек 19 сентября было выдано в Московской области (848), Краснодарском крае (659) и Москве (628).

«С 20 сентября, выполняя постановление правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё, чтобы было заключено максимальное количество договоров на прежних условиях», ─ подчеркнул директор дивизиона «ДомКлик» Алексей Лейпи.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что спрос на семейную ипотеку среди сибиряков вырос за летние месяцы.