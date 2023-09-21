18 сентября на заседании постоянной комиссии по градостроительству депутаты Совета депутатов Новосибирска заинтересовались состоянием недостроенных объектов компании «Дискус» и работой муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

29 тысяч за квадратный метр

Проблемы, связанные с завершением строительства жилых домов группы компаний «Дискус», стали объектом пристального внимания депутатов Совета депутатов Новосибирска во время заседания постоянной комиссии по градостроительству мэрии города 18 сентября.

Как рассказал депутатам начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, в настоящее время есть существенные отличия в ситуации с жилмассивами «Просторный» и «Плющихинский». На «Просторном» в апреле текущего года удалось ввести в эксплуатацию 43 жилых многоэтажки, квартиры в которых покупатели ждали более шести лет. При этом на два дома так и не удалось получить разрешения на ввод в эксплуатацию из-за нарушений в проектировании и особенностей месторасположения. На эти дома будут составляться новые проекты, а места строительства будут перенесены.

Сложнее, по словам чиновника, обстоит ситуация со стройкой «Дискуса» в Октябрьском районе. В микрорайоне «Плющихинский» на сегодня недостроены 16 жилых домов. Как отмечают специалисты мэрии, только три из них реально сдать в эксплуатацию до конца 2023 года, остальные здания возведены только на уровне «коробки». Есть здесь сложности и с подключениями к коммунальным сетям.

Еще 11 жилых домов, запланированных на «Плющихинском», так и не начали строить, но при этом взносы в ЖСК от будущих владельцев строители успели принять. И пока в мэрии города нет понимания, как именно участникам ЖСК будут возвращаться их средства.

«Пока есть сложность в том, чтобы разобраться в финансовой ситуации в компании — вся информация об этом есть только у первого лица ГК «Дискус» Алексея Джулая, находящегося под следствием», — заметил Алексей Кондратьев.

Впрочем, депутаты и чиновники высказали осторожный оптимизм, что существующая в стране система помощи обманутым участникам строительства дает возможности решить и проблемы пайщиков ГК «Дискус». Но здесь есть свои нюансы.

«Пайщики рассчитывались с компанией еще 5–7 лет назад. Сейчас построить за эти деньги жилье уже практически невозможно», — уверен председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Андрей Любавский.

Однако в мэрии Новосибирска часть ответственности возложили на самих покупателей квартир.

«Люди брали квартиры два года назад, оплатив всего лишь 29 тыс. рублей за квадратный метр. Когда у покупателей спросили, почему они не задались вопросом, хватит ли этих денег, то ответ был, что они надеялись на дальнейшее развитие стройки, но застройщика «довели», и он вынужден был ее остановить», — рассказал подробности Алексей Кондратьев.

Напомним, что глава ГК «Дискус» Алексей Джулай, ставший фигурантом уголовного дела о нарушении прав дольщиков и задержанный в середине апреля, в начале мая этого года подписал с мэрией Новосибирска и областным правительством дорожную карту, в которой были обозначены сроки завершения всех работ по долгостроям «Дискуса». Последние дома, согласно этому документу, должны встретить своих жильцов не позднее конца 2024 года.

«Финансирование поддержим, но хотим видеть результат!»

Еще одной темой бурного обсуждения участниками комиссии стала деятельность МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства». Депутаты высказали мнение о недостаточно эффективной работе муниципального учреждения, прежде всего по части контроля возводимых объектов. Напомним, МКУ выступает заказчиком строительства таких значимых социальных объектов, как школы и детские сады.

В качестве претензий к специалистам мэрии депутаты привели конкретные примеры объектов. Так, спустя всего лишь год после начала эксплуатации детского сада № 154 в Новосибирске от жителей начали поступать жалобы на состояние стен и проводки в учреждении. А в новом детском саду № 53 с начала осени выявились проблемы с кровлей — здание уже несколько раз затапливало водой во время дождей.

В мэрии признали недочеты в работе МКУ и связали их с дефицитом кадров. По словам Алексея Кондратьева, в настоящее время в учреждении остро стоит вопрос необходимости повышения оплаты труда специалистам.

«Нужно проанализировать заработные платы специалистов Управления капитального строительства и возможность корректировки в части окладов и доплат, чтобы хоть немного подвинуть оплату труда в сторону увеличения. Потому что сегодня большая часть выпускников вузов уходят работать в коммерческие компании, где на сопоставимых должностях зарплаты как минимум в два раза выше», — отметил Алексей Кондратьев.

По словам чиновника, необходимо увеличить лимиты финансирования управления на 10–15%.

Председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский, в свою очередь, высказал сомнение в том, что «повышение на 3000 рублей» будет хорошим стимулом для удержания специалистов. Однако Алексей Кондратьев в ответ уверил, что, учитывая имеющиеся лимиты и дополнительное увеличение, «этого будет достаточно, чтобы остановить текучку кадров».

«Мы понимаем важность развития капитального строительства в городе. И то, что без грамотной кадровой политики результата не получим. Поэтому мы поддержим предложение об увеличении финансирования Управления капитального строительства. Но для нас важно, чтобы, поддержав финансирование, мы увидели результаты», — подчеркнул председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Сергей Трубников.

По итогам комиссии было принято решение, что индексация зарплат сотрудникам МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» будет учтена при планировании бюджета города