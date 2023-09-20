В Новосибирске закрывается движение на участке по улице Чехова

Ольга Степанова
 
В Новосибирске закрывается движение на участке по ул. Чехова
Фото: unsplash.com

В Октябрьском районе Новосибирска вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта на участке по улице Чехова. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«С 20 по 29 сентября закрывается движение транспорта по ул. Чехова в районе частного дома № 74», — говорится в сообщении.

В муниципалитете также уточняют, что ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Центральном округе Новосибирска введены временные ограничения движения на улицах Революции и Фрунзе из-за сужения проезжей части.

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