Два сибирских региона возглавили рейтинг по динамике роста выданных микрозаймов в стране. Всего только за август было выдано около 400 тысяч займов в Сибирском федеральном округе.
Микрокредитные организации продолжают увеличивать количество выданных займов как по Сибирскому федеральному округу (СФО), так и по России в целом. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) «Континенту Сибирь» по итогам мониторинга за август 2023 года.
Согласно данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в августе количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,85 млн ед., практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (+0,4%). Как отметили в НБКИ, спад количества выданных микрозаймов наблюдался на протяжении последних двух месяцев.
По данным НБКИ, динамика по выдаче микрозаймов в регионах России отличалась. Лидерами по росту в России стали Красноярский край и Омская область. В этих регионах количество микрозаймов увеличилось на 3,4%. По СФО за август было выдано 398 173 кредита, тогда как в июле показатель составлял 393 829 кредитов. В среднем прирост составил 0,96%.
|По регионам
|июль 2023, ед.
|август 2023, ед.
|Динамика, в %
|Алтайский край
|44 614
|45 675
|2,4%
|Иркутская область
|60 118
|58 947
|-1,9%
|Кемеровская область
|72 988
|73 278
|0,4%
|Красноярский край
|63 334
|65 466
|3,4%
|Новосибирская область
|56 201
|56 267
|0,1%
|Омская область
|39 329
|40 649
|3,4%
|Республика Алтай
|7 625
|7 466
|-2,1%
|Республика Тыва
|14 024
|14 440
|3,0%
|Республика Хакасия
|11 459
|11 311
|-1,3%
|Томская область
|24 137
|24 674
|2,2%
Согласно статистике, жители республик Алтай и Хакасия, а также Иркутской области продолжают меньше брать микрозаймы. Интересно, что потребкредиты в этих регионах продолжают пользоваться популярностью. По данным того же НБКИ, в первом полугодии 2023 года розничное кредитование увеличилось более чем на 30%.
«После роста в начале года в июне-июле выдача микрозаймов сократилась, а в августе стабилизировалась. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводит пресс-служба компании.
Напомним, что ранее стало известно, что всего 10 компаний в Новосибирской области перечисляют в бюджет региона пятую часть налоговой базы за год. Среди них также есть микрофинансовая организация.