Два сибирских региона возглавили рейтинг по динамике роста выданных микрозаймов в стране. Всего только за август было выдано около 400 тысяч займов в Сибирском федеральном округе.

Микрокредитные организации продолжают увеличивать количество выданных займов как по Сибирскому федеральному округу (СФО), так и по России в целом. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) «Континенту Сибирь» по итогам мониторинга за август 2023 года.

Согласно данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в августе количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,85 млн ед., практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (+0,4%). Как отметили в НБКИ, спад количества выданных микрозаймов наблюдался на протяжении последних двух месяцев.

По данным НБКИ, динамика по выдаче микрозаймов в регионах России отличалась. Лидерами по росту в России стали Красноярский край и Омская область. В этих регионах количество микрозаймов увеличилось на 3,4%. По СФО за август было выдано 398 173 кредита, тогда как в июле показатель составлял 393 829 кредитов. В среднем прирост составил 0,96%.

Динамика количества выданных микрозаймов в регионах СФО в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г., ед. По регионам июль 2023, ед. август 2023, ед. Динамика, в % Алтайский край 44 614 45 675 2,4% Иркутская область 60 118 58 947 -1,9% Кемеровская область 72 988 73 278 0,4% Красноярский край 63 334 65 466 3,4% Новосибирская область 56 201 56 267 0,1% Омская область 39 329 40 649 3,4% Республика Алтай 7 625 7 466 -2,1% Республика Тыва 14 024 14 440 3,0% Республика Хакасия 11 459 11 311 -1,3% Томская область 24 137 24 674 2,2%

Согласно статистике, жители республик Алтай и Хакасия, а также Иркутской области продолжают меньше брать микрозаймы. Интересно, что потребкредиты в этих регионах продолжают пользоваться популярностью. По данным того же НБКИ, в первом полугодии 2023 года розничное кредитование увеличилось более чем на 30%.

«После роста в начале года в июне-июле выдача микрозаймов сократилась, а в августе стабилизировалась. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее стало известно, что всего 10 компаний в Новосибирской области перечисляют в бюджет региона пятую часть налоговой базы за год. Среди них также есть микрофинансовая организация.