«Сибирь» vs «Авангард»: чего ждут от дерби в Омске и на что надеются в Новосибирске?

21 сентября в Новосибирске на льду новой «Сибирь-Арены» при поддержке 10 тысяч зрителей в хоккейном дерби сойдутся местная «Сибирь» и омский «Авангард». «Континент Сибирь» спросил экспертов из Новосибирска и Омска, чего ждать от нового раунда противостояния.

Игры между «Авангардом» и «Сибирью» уже давно получили статус «сибирского дерби» и всегда проходят с особым эмоциональным накалом. Команды уже встречались в этом сезоне: в матче открытия омские хоккеисты на своей площадке обыграли новосибирскую команду с минимальным счетом 2:1, имея значительное игровое преимущество.

К отчетному матчу соперники подошли, расположившись на разных полюсах турнирной таблицы конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Авангард» — на третьем месте с 10 очками после шести игр. «Сибирь» — десятая, имея 7 очков после семи матчей. Но турнирное положение ничего не меняет — «дерби есть дерби»: хоккейные телекомментаторы из Омска и Новосибирска поделились с «Континентом Сибирь» своими ожиданиями от предстоящего поединка.

Омич Максим Гречанин выразил уверенность, что игра будет бескомпромиссной и не менее «колючей», чем встреча этих команд в Омске на старте сезона: «Сибирь» — неуступчивая, прессингующая и принимающая на себя много бросков. Эта команда сама себе изменять не будет, и «Авангарду» в этой игре будет непросто. С разницей в одну, максимум в две шайбы, думаю, матч закончится. В пользу какой из команд, прогнозировать не буду. Возможно, будет овертайм и буллиты, потому что соперники друг друга достойны».

Кроме того, Максим Гречанин рассказал, что накануне в общей группе тренировался нападающий омского клуба Валентин Пьянов. Эксперт выразил надежду, что этот воспитанник новосибирского хоккея выйдет на лед и порадует своих земляков яркой игрой.

Новосибирский комментатор Михаил Дорошенко в ожидании боевого матча в присутствии омских и новосибирских болельщиков напомнил, что «нам обещали атакующий хоккей, но мы пока смотрим только глубоко оборонительный». По мнению Михаила, игра, которую «Сибирь» демонстрирует в начале сезона, не дает поводов для уверенных положительных прогнозов: «Команде пока тяжеловато дается игра. Мне сложно поверить в то, что мы сможем уверенно выиграть. Но будем цепляться — цепляться хотя бы за одно заработанное очко. Понятно, что хоккеисты «Сибири» хотят выиграть, и специально настраивать их на такой матч не придется, но у «Авангарда» в составе есть сильные мастера, которые умеют реализовать свои моменты в атаке. Будем надеяться на очередную хорошую игру нашего вратаря Антона Красоткина, который великолепно начал этот сезон».

Хоккейные эксперты из Омска и Новосибирска, Максим Гречанин и Михаил Дорошенко, вновь будут вместе комментировать «сибирское дерби» для зрителей телеканала Континентальной хоккейной лиги.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как «Сибирь» обыграла в Санкт-Петербурге СКА.