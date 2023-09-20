Какие меры могут поспособствовать росту инвестиционной привлекательности региона? Что нужно для успешного развития промышленных парков, и какие новые форматы девелопмента могут быть актуальны для бизнеса? Эти вопросы обсуждались на форуме «ИнПарк-2023». Он проводится на ежегодной основе уже 12 лет и является одной из ведущих дискуссионных площадок по вопросам развития промышленной инфраструктуры и инструментов роста инвестиционной привлекательности регионов.

Форум «ИнПарк-2023» начал свою работу 19 сентября с индустриальных туров по промышленным площадкам Новосибирской области. В этот же день прошел круглый стол, посвященный развитию парковых проектов в регионах, успешным практикам и новым решениям в этой сфере. Торжественное открытие форума и ключевые доклады его деловой программы прошли 20 сентября. В свою очередь 21 сентября запланированы посещения промышленных площадок Новосибирской области, а также круглый стол по трансформации территорий и новым форматам девелопмента.

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Организаторами форума выступили возглавляемое Александром Зыряновым Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Минпромторг РФ и правительство региона. В этом году на площадке «ИнПарка» встретились участники из 45 российских регионов, в том числе и из Запорожской области. В числе участников представители органов власти, корпорации развития, индустриальные и технологические парки из десятков регионов страны. Традиционно повестка «ИнПарка» формируется с учетом текущей ситуации в стране. В этом году важной темой форума становится развитие двух новых видов парков: агропарков и экопарков.

«12 лет назад система индустриальных парков в нашей стране только начинала формироваться. Сегодня же они стали одним из более эффективных инструментов инвестиционного развития территорий. «ИнПарк» – это площадка, позволяющая не просто обсуждать вопросы развития промышленной инфраструктуры, но и находить пути быстрого эффективного решения», — отметил на открытии форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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В ходе пленарной сессии «Развитие промышленной и сопутствующей инфраструктуры в целях устойчивого промышленного роста» был анонсирован план по созданию Особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новосибирской области. Проект был представлен руководителем ООО «Северный Парк «Развитие» Александром Низовских. ОЭЗ займет 600 га земли в Коченевском районе, всего в 9 км от аэропорта Толмачево. Инициатором проекта по ОЭЗ выступает группа компаний «НТТ» («Новосибирский транспортный терминал»), специализирующихся на мультимодальных контейнерных перевозках. Сейчас одним из направлений деятельности организации является развитие опорной сети транспортно-логистических центров ключевых регионов России, поэтому на территории Новосибирской области начнет функционировать такой терминал – ТЛЦ «Сибирский» (транспортно-логистический центр). Терминал будет расположен в Новосибирской области в непосредственной близости от важных транспортных автомагистралей. «Мы поддерживаем проект по созданию частной ОЭЗ в Новосибирской области и помогаем инициатору в его реализации. Этот проект – прекрасный пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства», – отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

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По данным Rusprofile, учредителями ООО «НТТ» являются Александр Кахидзе и ООО «Тандем», принадлежащее ООО «Корпорация Альянс», учредители которого – Екатерина Ларионова и Жанна Матвеева. Директором ООО «НТТ» является Игорь Низовских.

На пленарном заседании представители Минпромторга РФ приняли решение от имени участников форума направить в правительство России предложения по изменениям нормативной базы в сфере промышленной политики, которые лягут в основу работы ведомства на 2024 год. Среди предложенных мер в том числе совершенствование механизма «промышленной ипотеки» и новые механизмы поддержки проектов «промышленной реновации».