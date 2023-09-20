Межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законности эксплуатации коллектора ливневой канализации, расположенного вдоль проезда Автомобилистов с выпуском в реку Обь, принадлежащего муниципальному предприятию Новосибирска «Метро МиР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллектор входит в систему ливневой канализации, через которую осуществляется сброс ливневых сточных вод, в том числе с площадок предприятий. Установлено, что МП «Метро МиР» эксплуатирует указанный ливневый коллектор без решения регионального минприроды о предоставлении водного объекта в пользование. Надлежащий контроль качества сбрасываемых сточных вод, в том числе принимаемых от хозяйствующих субъектов, не осуществляется.

По результатам лабораторных исследований в сточных водах выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ (нефтепродуктов, железа, марганца и др.). Руководителю МП «Метро МиР» внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В отношении должностного лица предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом) и ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду). Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

По данным Rusprofile, руководителем МП «Метро МиР» является исполняющий обязанности директора Андрей Счастливый. Директором компании до сих числится Александр Мысик, на которого был заведен ряд уголовных дел. Это связано с тем, что до вынесения приговора его невозможно уволить.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что проблемы новосибирских ливневок на сложных участках решат при поддержке областного бюджета.