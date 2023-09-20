Специально для Вас. Запуск автомобильного бренда JAECOO и его первой модели J7 в России состоится в сентябре 2023 года

Континент Сибирь Портал
 
Запуск автомобильного бренда JAECOO и его первой модели J7 в России состоится в сентябре 2023 года
Фото предоставлены «Эксперт Авто НСК»

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