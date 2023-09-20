Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили до утра пятницы. Также его вводят и в Минусинске — на двое суток, начиная с сегодняшнего вечера. Информация об этом опубликована в ТГ-канале «Роспотребнадзор Красноярск».

Введенный еще в прошлую пятницу режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске, также известный как режим «черного неба», за нынешнюю неделю продлевается второй раз. В понедельник Роспотребнадзор продлил его 7 утра 21 сентября, сегодня же появилась информация о том, что воздух на территории столицы Красноярского края останется сильно загрязненным, как минимум до 7 утра пятницы, 22 сентября.

Кроме этого, «черное небо» объявлено и в Минусинске — там, по прогнозу синоптиков, качество атмосферного воздуха будет неудовлетворительным с 19 часов сегодняшнего дня до 19 часов пятницы.

Красноярское управление Роспотребнадзора сообщило, что усилило мониторинг качества воздуха на территории двух упомянутых городов.

На минувших выходных качество воздуха признавали плохим не только в Красноярском крае — «черное небо» объявляли также в Томске и Новосибирске.