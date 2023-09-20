Один из опытнейших адвокатов Новосибирской области Валерий Кухаренко во вторник, 19 сентября, был задержан сотрудниками ФСБ. Причиной тому послужила информация о том, что 73-летний защитник якобы требует у своего клиента деньги для передачи их судье Карасукского районного суда в обмен на решение вопроса с прекращением уголовного дела. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на источники в коллегии адвокатов.

По данным издания, речь шла о сумме в миллион рублей. Адвоката задержали во время передачи первой части оговоренной суммы в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что Валерий Кухаренко — бывший судья. В силу того, что в настоящий момент он работает адвокатом, решение о возбуждении уголовного дела принимал глава СКР по Новосибирской области Евгений Долгалёв. Решение об избрании меры пресечения еще не принято.

Предположительно, защитник пытался повлиять на исход дела своего подзащитного директора филиала «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ Сергея Дулепова о даче взятки эксперту Территориального управления автодорог Новосибирской области Ольге Тисловой, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Карасукском районном суде.

По информации следствия, Дулепов заплатил 169 тысяч рублей эксперту отдела контроля качества ТУАД Новосибирской области Ольге Тисловой за внесение недостоверных сведений в протоколы испытания вырубок из асфальтобетона, полученных после реконструкции автодорог в Мошковском и Черепановском районах региона.

Дела фигурантов входят в нашумевшую серию уголовных дел о взятках в ТУАД, которые получили резонанс на федеральном уровне, — документальный фильм о расследовании вышел в мае 2021 года на телеканале «Россия-24». По данным автора фильма, журналиста Эдуарда Петрова, уголовное дело было заведено после взятки в 5 млн руб., которую предложил экс-руководителю регионального ТУАД Михаилу Чуманову глава подрядчика по восстановлению автодорог Сокур — Мошково и Венгерово — Минино Самир Асадуллаев. Работы были выполнены с нарушениями, в итоге почти 70% реконструкции не было принято, а организации не доплатили около 20 млн руб. из оговоренных 250 млн руб. За полный прием работ главе дорожного управления были предложены деньги.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-сотрудник томского ТУАД отправится в колонию за взяточничество.