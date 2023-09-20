Почему на мостах Новосибирска плохая сотовая связь?

Проблемы с сотовой связью в нескольких локациях Новосибирска стали предметом обсуждения на заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике, которое прошло 19 сентября. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь рассказал депутатам о причинах этих проблем и сроках их устранения.

Председатель комитета Валерий Ильенко сообщил, что избиратели обращаются с вопросами о неустойчивой сотовой связи при движении по мостам Новосибирска и дамбе ОбьГЭС.

Минцифры Новосибирской области совместно с операторами «большой четверки» («Билайн», Tele2, МТС, «МегаФон») провело замеры. «Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на территории Октябрьского моста, где изначально качество покрытия было удовлетворительным. Однако в ходе реконструкции были убраны рекламные конструкции, на которых и располагались станции сотовой связи. В результате их демонтажа случилась просадка по качеству связи. В настоящий момент на территории парка «Арена» базовые станции уже поставили операторы «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Сохраняется низкое качество у оператора МТС», — рассказал Сергей Цукарь.

Компания МТС местом для установки своего оборудования заявила строящуюся станцию метро «Спортивная» и получила отказ от метрополитена. Присутствовавший на заседании первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов прокомментировал ситуацию: «То, что касается станции метро «Спортивная»: до сдачи — однозначно нет. После сдачи станции готовы рассмотреть этот вопрос и при имеющейся технической возможности согласовать установку оборудования».

Экспресс-анализ сотовой связи, проведенный специалистами минцифры, подтвердил «неудовлетворительное качество» на Димитровском мосту города. Установка дополнительной станции «МегаФона» здесь запланирована на октябрь текущего года. Бугринский мост полностью покрывается сотовой связью, по дамбе ОбьГЭС будут проведены исследования в ближайшее время. По четвертому мосту предварительные расчеты уже провели «Билайн» и Tele2 — «связь будет устойчивая». МТС и «МегаФон» находятся в процессе расчетов.

Кроме того, министр цифрового развития и связи обрисовал перспективы развития ситуации: «В дальнейшем в городе планируется демонтаж большинства рекламных конструкций. Использование опор двойного назначения (замена опор освещения на опоры двойного назначения) — единственный выход из ситуации. Иначе качество сотовой связи в Новосибирске будет только ухудшаться — рекламные конструкции демонтируются, и вместе с ними убирается оборудование операторов сотовой связи».

Олег Клемешов, в свою очередь, заметил, что наличие дополнительного дорогостоящего оборудования на опорах улично-дорожной сети негативно отразится на ее техническом обслуживании: «Давайте максимально уходить от установки оборудования в рамках улично-дорожной сети».

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