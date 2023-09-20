143 тыс. доз наркотика на 200 млн рублей: суд в Красноярске вынес приговор участникам ОПГ

Суд приговорил трех участников преступной группы к длительным срокам лишения свободы за незаконный оборот более 44 кг запрещенных веществ в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Летом прошлого года 36-летний красноярец в мессенджере «Телеграм» получил от незнакомца предложение стать частью «команды» по производству метилэфедрона. Мужчина ответил согласием, привлек еще двоих знакомых, арендовал гаражный бокс на улице Лесопильщиков и, получив указания интернет-незнакомца, приобрел строительные материалы для оборудования помещения. Также в список «запрещенных» покупок входили химические вещества — прекурсоры наркотических и психотропных веществ.

За 2,5 месяца незаконной деятельности фигуранты синтезировали 43 кг «солей». Их преступная деятельность была пересечена правоохранителями, во время оперативно-розыскных мероприятий изъят наркотик целиком, лабораторное оборудование и еще более 1 кг «заготовок» для синтетических веществ. По общим подсчетам, весь приготовленный «товар» содержит более 143 тыс. доз для разового потребления. Его стоимость на черном рынке составляет более 200 млн руб.

«Химики» признаны краевым судом виновными в незаконном производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

Организатору преступной группировки назначено 16 лет лишения свободы, его двум сообщникам — 15 лет 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омской области задержан наркокурьер с 10 кг мефедрона.