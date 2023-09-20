Результатом прокурорской проверки в одной из школ Болотнинского района стало уголовное дело против ее директора. Женщину заподозрили в присвоении средств за фиктивно оказанные образовательные услуги, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Надзорное ведомство установило, что руководитель средней школы с сентября 2022 по май 2023 года получала деньги за проведение занятий с одним из учеников, находящимся на надомном обучении. Однако фактически образовательная услуга не оказывалась.

Прокурор направил данные проверки в Следственный комитет России, в результате их рассмотрения против директора школы возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения). Сообщается, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что руководство Красноярска получило представление от прокуратуры из-за выявленных в большей части городских школ проблем с питанием учеников.