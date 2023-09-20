Кирпичный завод под Красноярском нанес ущерб экологии, незаконно разрабатывая карьер

Павел Ганьшин
 
Кирпичный завод
Изображение от jcomp на Freepik

Предприятие по производству кирпича в Красноярском крае нанесло экологический ущерб на десятки миллионов рублей, разрабатывая под свои нужды земли сельхозназначения. Информацию об этом опубликовал «Наш Красноярский Край».

Сообщается, что добывавшее в Березовском районе края суглинок предприятие уничтожило плодородный слой почвы на площади в 1,22 гектара. Проверка природоохранной прокуратуры выявила ущерб от действий кирпичного завода, превысивший 22,5 млн рублей. По данным «Интерфакса», речь идет об ООО «Зыковский кирпичный завод».

При этом сказано, что эксплуатация или передача третьим лицам данного земельного участка была запрещена судом в 2016 году. Однако это не помешало дальнейшей разработке карьера — плодородный слой почвы продолжали снимать вплоть до мая 2023 года. Рекультивация земель не проводилась.

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

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