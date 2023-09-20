Прокуратура не допустила срыва отопительного сезона в Сузунском районе

Павел Ганьшин
 
Отопление
Изображение от wirestock на Freepik

Прокуратура Сузунского района, проверив готовность отдельных объектов муниципального образования к началу отопительного сезона приняла меры для того, чтобы технические проблемы не помешали запустить отопление в срок. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, во время проверки надзорным ведомством жилищного фонда и социально-значимых объектов Сузунского района в июне этого года, удалось установить что один из участков тепловых сетей в селе Ключи требует капитального ремонта.

Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении районной администрации к проведению реконструкции теплосети, дабы не допустить возможного нарушения прав жителей Ключей в отопительный период. Рассмотрев исковое заявление, суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Ход ремонтных работ на проблемном участке находится под контролем прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в республике Алтай прокуратура заставила руководство районной больницы погасить задолженность перед поставщиками на сумму более 5 млн рублей.

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