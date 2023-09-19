Дмитрия Юровского представили труппе Красноярского театра оперы и балета

Во вторник 19 сентября состоялся сбор труппы Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, посвящённый началу 46-го творческого сезона. На встрече коллективу театра был представлен новый музыкальный руководитель и главный дирижёр Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба учреждения.

Директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий представила коллективу нового музыкального руководителя и главного дирижера Дмитрия Юровского, а также еще двух новых маэстро – Михаила Леонтьева и Эльдара Нагиева.

Дмитрий Юровский, музыкальный руководитель и главный дирижёр Новосибирского театра оперы и балета, Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте и оркестра «Русская филармония» теперь отвечает и за Красноярский театр.

«В этом сезоне рядовых спектаклей у нас просто не может быть: все они должны восприниматься нами как премьерные. Уровень театра определяется не премьерами, которые, конечно, очень важны. Наша основная деятельность— это текущий репертуар. Театр, который носит имя Дмитрия Хворостовского, должен показывать уровень, соответствующий имени и славе этого великого артиста», — обратился главный дирижер к труппе.

О премьерах и самых ярких событиях нового сезона рассказала директор театра Светлана Гузий. Первая премьера сезона – концертное исполнение оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» – состоится в ноябре 2023 года. В 2024 году театр представит несколько премьер: оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка (февраль), «Манон» Жюля Массне (апрель), два современных балетных спектакля в рамках проекта «Снегурочка: миф и реальность» войдут в программу Международного фестиваля современного танца «DanceInversion» (в апреле и мае 2024 года).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что главным приглашенным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета назначен Михаил Татарников.