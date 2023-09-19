На заседании правительства Красноярского края 19 сентября была установлена величина прожиточного минимума в регионе на грядущий 2024 год. Информация об этом появилась на официальном портале региона.

Согласно опубликованной информации, прожиточный минимум в Красноярском крае в 2024 году увеличится, в среднем, на 7,5%. Для трудоспособного населения его размер составит 18697 рублей, для пенсионеров – 14752 рубля, а для детей размер прожиточного минимума в областном правительстве установили на уровне 17408 рублей. Таким образом, в среднем по региону размер прожиточного минимума составит 17 153 рубля. При этом, в среднем по России эта цифра ниже — 15 453 рубля.

Ранее мы сообщали, что избранный в ходе прошедших губернаторских выборов главой Красноярского края Михаил Котюков вступил в должность.