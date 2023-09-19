Общественные активисты, назвавшиеся правозащитной группой «Радетель», требовали отменить концерт в новосибирском Доме ученых, на котором должны были прозвучать хиты Rammstein в исполнении симфонического оркестра. В результате мероприятие не состоится — об этом со ссылкой на администрацию Дома ученых сообщил ТАСС.

Представители правозащитной группы «Радетель» заявили о недопустимости проведения в Новосибирске концерта оркестра GAGMO «Симфония Rammstein», на котором планировалось исполнить известные композиции и лучшие хиты немецкой индастриал-группы в оркестровой аранжировке.

Активисты аргументировали свою позицию тем, что группа Rammstein осудила проведение Россией СВО в Украине. Также, по заявлению «Радетелей», солист группы Тилль Линдеманн в 2020 году снял в Санкт-Петербурге «два порноклипа» и «на камеру совокупился с русскими девушками». Вероятно, речь идет о клипе на песню Till The End сайд-проекта Линдеманна Na Chui, в котором действительно присутствуют эротические элементы.

Согласно опубликованному 18 сентября в ТГ-канале «Сибирская правозащитная группа «Радетель» заявлению, «некий оркестр Gagmo на высокостатусной государственной сцене научной элиты страны — в Доме ученых СО РАН в Академгородке Новосибирска с молчаливого согласия муниципальных властей планирует 21 сентября исполнить хиты немецкой группы Rammstein , которая открыто с самого начала СВО назвала Россию агрессором». Активисты направили заявление о недопустимости проведения мероприятия мэру Новосибирска Анатолию Локтю и попросили областную прокуратуру «включиться в ситуацию». Судя по всему, усилия активистов принесли плоды — администрация Дома ученых СО РАН сообщила ТАСС, что концерт не состоится.

Согласно описанию в ТГ-канале, сибирская правозащитная группа «Радетель» создана при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей для реагирования на вызовы в правовой плоскости.

Ранее мы рассказывали, что этим летом на одном из фестивалей в Кузбассе отменили выступление группы «Ночные снайперы». А весной новосибирские активисты выходили на пикет с требованием отменить концерт Филиппа Киркорова.