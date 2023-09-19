Сотрудники Управления угрозыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке спецназа задержали четверых мужчин, которых, подозревают в вымогательствах и грабеже. Задержанные действовали под видом «дружинников». Информацию опубликовала пресс-служба МВД региона.

Полицейские установили, что трое молодых мужчин 22–29 лет под руководством 46-летнего «старшего товарища» в ноябре 2022-го — феврале 2023 года, угрожая физической силой и «распространением порочащих сведений», занимались вымогательством. Один из потерпевших от их рук лишился мобильного телефона, другой — пяти тысяч рублей. Еще у одной жертвы лжедружинники требовали уже 100 тысяч рублей.

Проводя обыски у задержанных, силовики нашли богатый арсенал «инструментов» для преступной деятельности: были найдены ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверения народного дружинника, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, сигнальное и охолощенное оружие, спецформа, радиостанции, электрошокер, газовые баллончики, камуфлированная одежда и наручники. Кроме того, полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки с жесткими дисками и банковские карты.

Против задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Двоих псевдодружинников отправили в СИЗО, одного посадили под домашний арест, последнему участнику группы назначен запрет определенных действий. Полицейские ищут возможных соучастников преступлений, а также проверяют причастность задержанных к аналогичным преступным деяниям на территории Новосибирска.

Ранее мы сообщали, что против судьи в отставке из Новосибирской области возбуждено уголовное дело о взятке. Уголовное преследование разрешила Высшая квалификационная коллегия судей.