Что происходит с рынком жилой недвижимости в Новосибирске?

Продажи новой жилой недвижимости в Новосибирске в августе 2023 года оказались в 2,25 раза больше, чем годом ранее. При этом, средняя цена за квадратный метр составила 119 тысяч рублей. В чем причина таких показателей, и насколько подобная ситуация характерна для других регионов страны ─ в моей авторской колонке.

Август показал лучшую динамику продаж на первичном рынке недвижимости с начала этого года — отделы продаж перевыполнили планы на 80-110%. В августе, по данным сайта Нашдом.рф, в Новосибирске реализовано 2 835 квартир, что на 38% больше, чем в июле, когда было совершено 2 048 сделок. А если сравнить текущую ситуацию с прошлым годом, то объем реализации в августе 2023 года стал в 2,25 раза (!) больше, чем в августе 2022 года.

Заметный рост числа сделок отразился на стоимости квартир. Так, в Новосибирске цена за квадратный метр на 3-4 тысячи рублей превысила запланированное повышение цен. В целом с декабря по август 2023 года средняя цена за квадратный метр жилой недвижимости составила 119 тысяч рублей, что на 11 тысяч больше, чем в 2022 году.

Новосибирск остается лидером по числу сделок среди других сибирских городов. При этом, Тюмень показала даже большую динамику роста реализации в августе в сравнении с июлем – 73%. А в сравнении с августом 2022 года квартир продано в 2,69 (!) раза больше. При этом стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в Тюмени чуть меньше, чем в Новосибирске, – 115 тысяч.

Такая реакция рынка, на мой взгляд, ожидаемо стала результатом решения Центробанка по повышению ключевой ставки. Не исключаю также, что психологический фактор, ожидание возможного дальнейшего роста ставки по ипотеке ускорили сезонный спрос, который обычно приходится на конец года.