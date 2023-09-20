Вернувшись с каникул, парламентарии снимут депутатские полномочия с члена фракции «Единая Россия».

Член фракции ЕР, представитель бюджетного комитета ЗС Новосибирской области Глеб Поповцев потеряет мандат 28 сентября — на первой после летнего перерыва сессии, рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» источники в ЗС. Основание —решение суда, который в июне этого года признал Поповцева виновным в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Следствие вменяло парламентарию фиктивное трудоустройство помощника депутата ЗС.

Глеб Поповцев дважды проходил в ЗС Новосибирской области по спискам ЕР — в 2015 и в 2020 году. Оба раза по округу № 18 в Новосибирском районе области. Это значит, что новые выборы не понадобятся, ЕР передаст мандат одному из тех, чьё имя фигурировало в предвыборных партийных списках 2020 года. Под номером два в территориальной группе, которую возглавлял Поповцев, шёл директор Обского психоневрологического интерната Сергей Кузнецов, под номером три — директор ООО «Утилитсервис» Сергей Зубков, номер четыре — директор обской школы Марина Ващенко. Партийный устав не обязует ЕР предавать мандат кому-то из них — решение за президиумом новосибирского отделения «Единой России».

Глеб Поповцев состоял в престижнейшем бюджетном комитете ЗС. Очевидно, что уход парламентария запустит кадровые ротации в депутатском корпусе. По сведениям «Континента Сибирь», желание переместиться в бюджетную группу проявляет в числе прочих заместитель председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами, член комитета по культуре, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева. Напомним, что партия НЛ не выставляла кандидата на выборах губернатора Новосибирской области.

В скором времени решится судьба мандатов других подследственных новосибирских депутатов. В конце прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение против заместителя председателя строительного комитета ЗС, члена фракции ЕР Ивана Сидоренко. В августе суд начал рассматривать уголовное дело руководителя комиссии по экологии, экс-сенатора, члена фракции ЕР Владимира Лаптева.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области в 2015 и в 2020 году Глеб Поповцев баллотировался в Заксобрание в статусе директора АО «Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское»». Согласно ресурсу Rusprofile, АО СХП «Ярковское», учреждённое Поповцевым, с мая 2022 года возглавляет Виталия Чусовитина. Глеб Поповцев остаётся руководителем и учредителем ещё нескольких фирм. В январе прошлого года Глеб Поповцев вышел из состава учредителей организации «Единой России» фонд поддержки «Единство». Членство Поповцева в ЕР партия приостановила ещё в ноябре 2021, после задержания депутата, и лишила его партбилета после обвинительного приговора.