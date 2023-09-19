Экс-заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок останется в следственном изоляторе до середины октября этого года. Такое решение вынес Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. Информацией об этом поделился «Прецедент».

Любовь Кузьменок, покинувшая пост в прокуратуре Новосибирской области в 2018 году, обвиняется в получении взятки. В июне 2022 года ее объявили в международный и федеральный розыск, а месяцем позже задержали в Москве. Фигурантами того же уголовного дела о взяточничестве являются бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин — их арестовали в феврале 2022 года. Рассмотрение дела против Фалилеева начнется в октябре этого года, как мы сообщали ранее.

Любовь Кузьменок занимала должность заместителя прокурора с 2014 года. В 2016 году ей был присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора. После ареста в прошлом году суд неоднократно продлевал ей срок содержания под стражей. Адвокаты экс-зампрокурора пытались обжаловать эти решения, но безуспешно.

Ранее мы сообщали, что бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто вновь отправили в СИЗО.