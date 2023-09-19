Руководство медицинского учреждения в Республике Алтай после вмешательства прокуратуры погасило задолженность перед поставщиками товаров и услуг по государственным контрактам, превышавшую 5 млн рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что прокуратура Кош-Агачского района Республики Алтай в ходе проверки выявила у Кош-Агачской районной больницы задолженность перед компаниями, оказывавшими лечебному учреждению различные услуги в рамках заключенных с ними государственных контрактов.

Коммерческие организации, занимавшиеся поставкой медикаментов, а также ремонтом и обслуживанием медоборудования, выполнили свои обязательства в полном объеме, однако руководство больницы не спешило выплачивать им положенное по контракту вознаграждение, в результате чего у районной больницы накопилась суммарная задолженность в размере более 5 млн рублей.

После внесения в адрес медучреждения представления прокуратуры об устранении нарушений и возбуждении надзорным ведомством дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ задолженность больницы перед 14 субъектами предпринимательства была погашена в полном объеме.

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