19 сентября комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике заслушал доклад министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря о перспективах деятельности почтовых отделений Новосибирской области. Депутаты обсудили предложения регионального правительства по поддержке деятельности «Почты России», испытывающей в настоящий момент финансовые проблемы.

Председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко еще раз напомнил, что вопрос «Почты России» имеет яркую социальную окраску, особенно в сельской местности. Он связан с выплатами пенсий, получением почтовых отправлений, доступностью почтовой связи.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь доложил собравшимся о мерах поддержки, предлагаемых правительством РФ для стабилизации деятельности АО «Почта России». Одной из таких мер могло бы стать предоставление компании налоговых льгот. «Освобождение от транспортного налога, налога на имущество, земельного и налога на прибыль на территории Новосибирской области составит порядка 6 млн рублей. Колоссального эффекта эта сумма не даст, но это уже что-то», — рассказал министр.

В Новосибирской области 719 почтовых отделений, сегодня по разным причинам, в основном кадровым, не работают 40 из них. «Сейчас главный приоритет — открытие отделений связи. До конца года возобновим работу всех отделений», — пообещал директор Управления федеральной почтовой службы Новосибирской области АО «Почта России» Александр Завьялов.

На заседании комитета было отмечено, что депутаты поступательно, в течение всего 2023 года, занимаются вопросом работы почтовых отделений. В Новосибирской области критических ситуаций не случилось, оптимизационные процессы под контролем, «Нам с коллегами предстоит рассмотреть вопрос, как в данной ситуации выстроить взаимоотношения с «Почтой России» со стороны субъекта. Возможно, это будут еще какие-то льготы для почтальонов, так же как для учителей и медицинских работников», — подытожил Валерий Ильенко.

Также члены комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике приняли решение поддержать обращение Алтайского краевого Законодательного собрания в правительство Российской Федерации и к генеральному директору акционерного общества «Почта России» по вопросу оптимизации деятельности сети отделений почтовой связи.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как в Новосибирской области планируют помогать крестьянам исполнять закон о побочных продуктах животноводства.