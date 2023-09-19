Китайская автомобильная марка Jetour назначила третьего официального дилера в Новосибирске

Китайские автомобильные марки продолжают ставить рекорды по количеству партнеров в регионах. В один ряд с CHERY, Kaiyi, BAIC, у которых назначено по три дилера в Новосибирске, встал бренд Jetour. Третьим партнером бренда стала ГК «Автолига» Игоря Кошкина.

Информация о назначении группы компаний «Автолига» официальным дилером Jetour размещена на сайте российского дистрибьютора марки.

В июне был анонсирован первый дилер в Новосибирске — им стала компания «Сармат» (официальный дилер ГАЗ, Kia, Dongfeng, Changan, утвержденный кандидат в официальные дилеры Kaiyi, BAIC, «Москвич» в Новосибирске). Дилерский центр Jetour был открыт компанией на Станционной в здании, где ранее располагался салон марки ГАЗ.

В июле стало известно о том, что вторым дилером Jetour в Новосибирске стал краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», который ранее был представлен в городе в сегменте авто с пробегом. Продажи автомобилей Jetour стартовали в августе в автокомплексе в Мочище.

Отныне у марки будет еще и третий дилер — ГК «Автолига» Игоря Кошкина (официальный дилер УАЗ, Peugeot, Citroen, FAW, HAVAL, CHERY, Isuzu, Ford LCV в Новосибирске). 18 сентября «Автолига» также пополнила портфель марками Kaiyi и BAIC, став третьим официальным дилером этих брендов в Новосибирске. Салон Jetour будет располагаться на улице Богдана Хмельницкого. В компании ждут поступления автомобилей для старта продаж.

Стоит отметить, что среди городов Сибири за последний месяц дилер Jetour появился также и в Новокузнецке — им стала ГК «Картель Авто» (официальный дилер Mitsubishi, Nissan, Subaru, Hyundai, Jeep, Hisun, CHERY, GEELY, OMODA, Kaiyi, BAIC, IXEN в Кузбассе). Группа компаний открыла дилерский центр в салоне, который ранее служил для бренда Mitsubishi. В этом же месяце стало известно о том, что «Картель Авто» получила дилерство Kaiyi, BAIC в Кемерове и Новокузнецке, а также OMODA и Ixen (Forthing) в Кемерове.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 37-й недели 2023 года (с 11 по 17 сентября) китайская марка Jetour попала в десятку самых популярных в России. При этом сами дилеры говорят об имеющемся дефиците автомобилей и готовности продавать больше машин этой марки. Аналогичная ситуация наблюдается и с китайским брендом GEELY.

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