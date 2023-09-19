Михаил Котюков вступил в должность главы Красноярского края

Сегодня, 19 сентября, в Красноярске состоялась торжественная церемония вступления Михаила Котюкова в должность губернатора Красноярского края. Инаугурация прошла в Большом концертном зале краевой филармонии. На мероприятии присутствовали около полутора тысяч гостей — официальные лица, представители общественных организаций, профессиональных сообществ, а также жители городов и районов края, семьи участников СВО, с которым Михаил Котюков встречался в ходе рабочих поездок по территории, сообщают в пресс-центре краевого правительства.

Председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин огласил решение крайизбиркома о признании Михаила Котюкова избранным на должность губернатора Красноярского края по результатам выборов, прошедших 8–10 сентября.

Губернатора поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. «Результаты выборов показали, что за прошедшие пять месяцев вы трудились напряженно и самоотверженно. Вы смогли организовать продуктивный диалог с бизнес-сообществом, общественными структурами, жителями Красноярского края — локомотива развития Сибири и всей России. Сегодня у края есть ресурс, чтобы ставить перед собой амбициозные цели развития, к которым обращены внимание и поддержка президента страны. Я желаю новых высот вам и Красноярскому краю», — сказал полпред.

В своем первом выступлении в новом статусе Михаил Котюков поблагодарил за оказанное доверие президента страны и всех жителей Красноярского края. Глава региона обозначил ключевые задачи, которые намерен решать на посту губернатора: «Трудами многих поколений в крае создан мощнейший фундамент, заложена серьезная основа для уверенного движения вперед. Нам предстоит обеспечить дальнейшее развитие экономики — основы развития Красноярского края, а также инфраструктуры — транспортной, коммунальной, инженерной, социальной. Создавать комфортные условия для жизни людей. У нас общая единая цель, и я не сомневаюсь, что мы сможем уверенно двигаться к ее достижению. Работать вместе будем по-новому, работать будем для людей», — заверил глава региона.

Михаил Котюков с 2007 по 2010 год был заместителем губернатора Красноярского края — руководителем департамента финансов, министром финансов региона, заместителем председателя краевого правительства — министром финансов края. Он также руководил Федеральным агентством научных организаций (2013–2018) и был министром науки и высшего образования РФ (2018–2020). С 2010 по 2013 год, а также с 2020 года Котюков занимал пост заместителя министра финансов РФ. 20 апреля 2023 года Михаил Котюков был назначен на должность врио губернатора Красноярского края.

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