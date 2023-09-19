Участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется расширить перечень льготных категорий граждан, которые могут получить бесплатно земельный участок. Данная мера поддержки одобрена правительством региона на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Изменения вносятся в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. «Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», – отметил Роман Шилохвостов.

Бесплатно получить на территории региона земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства теперь смогут следующие категории граждан:

Военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Проект закона будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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