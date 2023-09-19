В аэропорту Красноярска назначен новый гендиректор

Руководителем ООО «Аэропорт Емельяново» (оператор международного аэропорта Красноярск им. Д. А. Хворостовского) назначен Евгений Владимиров, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора по производству красноярской воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Евгений Владимиров родился в 1976 году. Пройдя большой трудовой путь с 2003 года в аэропортах Новосибирска, Тюмени, Красноярска, вырос с должности механика автоколонны до заместителя генерального директора по производству. В международном аэропорту Красноярск трудится с июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Предшественником Владимирова был Андрей Метцлер, который возглавлял ООО «Аэропорт Емельяново» с 2015 года. «Континент Сибирь» направил уточняющий запрос в пресс-службу аэропорта, чтобы выяснить причины кадровых перестановок, однако на момент публикации материала не получил комментария.

Ранее мы писали о том, что гендиректор алтайского курорта Белокуриха получит депутатский мандат.