Защита обжаловала приговор красноярского суда Олегу Митволю

Защита экс-замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, ранее приговоренного судом к 4 годам и 6 месяцам колонии за в хищение более 900 млн рублей при строительстве Красноярского метрополитена, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.

«Отправил жалобу», — сообщил Шолохов, добавив, что защита обжалует в Красноярском краевом суде «суровость приговора». Его цитату приводит ТАСС.

Напомним, что 14 сентября красноярский суд приговорил Олега Митволя, арестованного в июне прошлого года по подозрению в хищении 954 млн рублей на строительстве метро в Красноярске, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме этого, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Подсудимый признал свою вину.

Прошлым летом он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, его условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что председатель СНТ в Бердске похитила почти полмиллиона рублей у дачников.