Проект новосибирского «СмартСити» подготовят до конца года

Проект планировки района научной и инновационной деятельности «СмартСити» в Новосибирской области планируется подготовить до конца года. Областным оператором проекта выступает Агентство развития жилищного строительства региона. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

«АО «Агентство жилищного строительства Новосибирской области» занимается разработкой проекта планировки и проектов межевания территории комплексного развития. Одновременно ведется сбор информации о технических условиях и возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, планируемых к строительству на данной территории. Планируется, что подготовка проекта планировки и проектов межевания территории с определением технико-экономических параметров застройки завершится до конца 2023 года», — сообщил Нешумов. Его цитату приводит ТАСС.

Напомним, что история проекта строительства «СмартСити» на площадке между Академгородком и наукоградом Кольцово началась еще в 2018 году как часть программы «Академгородок 2.0». Но за эти годы проект перерос в нечто более самостоятельное, в рабочую группу вошли представители крупного бизнеса, готовые инвестировать в него.

Проект «СмартСити-Новосибирск» должен стать без преувеличения вехой в развитии Новосибирской области. В течение 15 лет региону предстоит построить с нуля новый научно-инновационный город в составе наукополиса «Академгородок 2.0», в котором смогут проживать около 25 тысяч человек. Его площадь составляет более 800 га и затрагивает территории существующего Академгородка, наукограда Кольцово и Нижней Ельцовки, а также будет граничить с Центром коллективного пользования «СКИФ» («Сибирский кольцевой источник фотонов»).

Реализация проекта предполагает две очереди. Первая будет строиться в границах Новосибирска (вплоть до 2035 года). На этом этапе в «СмартСити» появится Центр инновационных IT-технологий (3 га), научно-технологический парк в сфере биотехнологий (2,67 га), внедренческая зона I-PARK Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ; территория развития НИИ Технопарка займет 23 га), служебное жилье ФИЦ ФТМ и миннауки НСО (22 га), а также транспортно-пересадочный узел, многофункциональный конгресс-холл, школа, детский сад, IT-долина «Каньон», деловой центр I-CITY («СибАкадемСофт») и Новосибирский инновационный научно-технологический центр (НИНТЦ 1). Вторая очередь (2025–2035 годы) предполагает строительство жилого района «СибАкадемСофт», школы, транспортно-пересадочного узла, IT-университета, скверов и парков, а также второй очереди НИНТЦ.

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