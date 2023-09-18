Сегодня, 18 сентября, были приостановлены сразу два аукциона на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в новосибирском Академгородке из-за жалобы участника на организатора торгов в Управление ФАС Новосибирской области.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил конкурсы на право заключения договоров о КРТ в отношении двух участков в Советском районе. Первый площадью 41 053 кв. м в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его начальная цена 104 478 000 рублей, шаг аукциона – 5 млн рублей. Второй общей площадью 36 402 кв. м в границах в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской и ул. Гнесиных. Начальная цена 213 148 000 рублей, шаг аукциона – 10 млн рублей.

Торги должны были пройти 5 октября этого года. Однако на этапе приема заявок подготовка к торгам была приостановлена 18 сентября по решению антимонопольного органа.

Как следует из документов, опубликованных на сайте торгов, Специализированный застройщик «Расцветай на Гоголя», входит в ГК «Расцветай», подал в УФАС Новосибирской области жалобы на организатора двух торгов – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Среди претензий застройщика – в условиях конкурса завышены требования к опыту участников, содержатся расплывчатые формулировки, например, «соотношение общей площади жилых и нежилых помещений ориентировочно 80% к 20% в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с договором, а также условие о размещении нежилых помещений на первых этажах указанных домов», кроме того, «организатор прописывает обязанность по передаче в муниципальную собственность объектов капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, объекты благоустройства» при этом не уточняет сколько и какие объекты должны быть переданы. Это, по мнению застройщика, «не позволяет оценить виды, масштаб и количество объектов, передаваемых организатору, что препятствует построению экономической модели». Также в жалобах есть и другие возражения.

УФАС жалобы застройщика принял и предписал остановить торги до их рассмотрения 25 сентября.

Напомним, ранее другой застройщик, также входящий в ГК «Расцветай», обратился в УФАС с жалобой на проведение аукциона на право заключения договора о КРТ в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе и Журинского спуска в Новосибирске (рядом с «Локомотив-Ареной»). Ведомство возражения застройщика поддержало и вынесло решение об отмене итогов аукциона. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска пытался оспорить это решение в Арбитражном суде Новосибирской области. Однако суд принял сторону УФАС Новосибирской области и поддержал отмену торгов.