Станцию новосибирского метрополитена «Спортивная», которую изначально обещали открыть осенью 2022 года, согласно последней информации, должны сдать до нового года. Очередной сдвиг сроков готовности станции (ранее пустить пассажиров и поезда на «Спортивную» планировали в октябре) объяснили необходимостью повторной экспертизы объекта.

Мэрия Новосибирска назвала причиной очередного переноса сроков сдачи готовности станции то, что проектную документацию объекта необходимо направить на повторную экспертизу. Прошлую проверку она не прошла, так как в процессе строительства и оборудования станции, в том числе, производилась замена оборудования.

Обновленную и откорректированную по всем стандартам документацию еще только планируют отправить в орган госэкспертизы. Правда, сделать это заказчик строительства МП «Метро МиР» обещает уже в сентябре. Так что, последние заявления мэра Новосибирска Анатолия Локтя о том, что станцию запустят-таки к концу этого года могут оказаться правдой.

Ранее мы сообщали о том, что разрешение на строительство «Спортивной» продлили до конца декабря 2023 года.