Двое кузбасских горняков получили серьезные травмы на производстве, один из них скончался. Следственные органы Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу возбудили уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Информация опубликована в ТГ-канале регионального СУ СК.

По версии следствия, 17 сентября 2023 года машинисты буровых установок одного из угольных предприятий Новокузнецкого района после отработанной смены, из-за поломки монорельсового дизелевоза, запрыгнули на ленточный конвейер, предназначенный для транспортировки горной массы, в результате чего попали под дробильную установку. Один из горняков получил травмы, несовместимые с жизнью, второй сотрудник предприятия доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, ему оказывается помощь.

На место выехали следователи и криминалисты Следственного комитета, устанавливаются причины несчастного случая. Сотрудники СК допрашивают очевидцев и руководство компании, а также изымают техническую документацию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы сообщали, что одна из кемеровских угольных компаний взыскивает с польского поставщика оборудования многомиллионный убыток.