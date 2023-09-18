18 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплату компенсаций пассажирам рейса 1383 Сочи — Омск. Airbus A320, выполнявший этот рейс, совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском 12 сентября. Информация об этом появилась в ТГ-канале «Уральских авиалиний».

Сообщается, что сегодня были произведены первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса. Средства в размере 100 тысяч рублей должны дойти до адресатов в течение 5-10 дней.

Из 110 поданных на данный момент заявлений на компенсацию еще 34 в данный момент находятся в обработке. Всего на борту аварийно приземлившегося самолета был 161 пассажир.

Напомним, утром 12 сентября возвращавшийся из Сочи в Омск Airbus A320 не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за технических проблем. Экипаж принял решение уходить на запасной аэродром — новосибирское Толмачево, обладающее более длинной взлетно-посадочной полосой, которая могла бы позволить лайнеру затормозить после посадки, несмотря на неполадки. Однако, запас топлива оказался недостаточным для осуществления этого плана и экипаж был вынужден аварийно сажать самолет на поле в 180 км от Новосибирска, неподалеку от села Убинское. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке серьезно не пострадал. Причиной инцидента стала, по предварительным данным, неисправность гидравлической системы лайнера.

На прошлой неделе появилась информация о том, что владелец поля, куда приземлился авиалайнер и администрация Убинского района планируют взыскать с авиакомпании ущерб, нанесенный почве и посевам. Некоторое время спустя один из депутатов Госдумы предложил лишить «Уральские авиалинии» лицензии.