Основанная в Новосибирске сеть ресторанов «Перчини» готовится к выходу в Набережные челны. Запуск ресторана намечен на начало октября.

Ресторан «Перчини» в Набережных Челнах откроется в ТЦ «Торговый квартал». Площадь ресторана на 110 посадочных мест составит 320 кв.м. Открытие запланировано на начало октября.

Для регионального партнера «Перчини» это будет первое заведение, открытое по франшизе. Сам бренд в Татарстане присутствует уже несколько лет – «Перчини» работает в Нижнекамске с 2017 года.

Напомним, что первый ресторан «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. На сегодня «Перчини», согласно сайту компании, представлен 28 заведениями в 18 городах, включая Москву, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Тюмень и Астану.

По данным сайта «Перчини», паушальный взнос на открытие ресторана составляет от 2 млн рублей, инвестиции в помещение — от 45 млн рублей, роялти — 5% от оборота, срок запуска — 120 дней, расчетный срок возврата вложений — от 2 лет.

Ранее стало известно об открытии «Перчини» в Ульяновске.