Крупный омский автохолдинг откроет дилерский центр TANK

Как стало известно «Континенту Сибирь», китайский бренд TANK определился с партнером в Омске. Речь идет о группе компаний «БАРС», официально представляющей BMW, Kia, Hyundai, CHERY в Омске и BMW в Тюмени. В тендере по этому бренду также участвовал федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО».



Напомним, что TANK наряду с HAVAL является брендом китайской корпорации Great Wall. С момента выхода бренда на рынок Китая в 2021 году продажи TANK превысили 200 тысяч машин. Бренд планирует достичь отметки продаж в 500 тысяч автомобилей к 2025 году и получить статус лидера на мировом рынке внедорожников. В 2022 году TANK начал глобальную экспансию. Первым зарубежным рынком стали Эмираты, вторым — Россия.

Линейка марки состоит из моделей TANK 300 и TANK 500. Эти внедорожники построены на собственной модульной платформе. 4,7-метровый TANK 300 можно считать конкурентом UAZ Patriot, а 5-метровый TANK 500 по габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300.

Дистрибьютором TANK стала компания «Хавейл Мотор РУС», возглавляемая бывшим главой представительства Nissan в России Игорем Акифьевым.

На сегодня у TANK уже есть три официальных дилера в Сибири — это «Сибинпэкс» (Кемерово), «Автомир» (Новосибирск), открывший салон на Станционной в здании «Тойота Центра Новосибирск Запад», и «АГАТ» (Красноярск), запустивший салон в здании «Порше Центра Красноярск».

В сентябре 2023 года стало известно о появлении дилера в Иркутске — им стала ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер CHERY, OMODA, GEELY, Mercedes-Benz, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda в Иркутске).

В свою очередь еще одним городом присутствия марки станет Омск. Как стало известно «Континенту Сибирь» от участников рынка, партнером TANK в этом регионе станет автохолдинг «БАРС». Информацию об этом подтвердили в самом дилере. В тендере также участвовал краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», однако дистрибьютором был сделан выбор в пользу «БАРСа». На сегодня эта группа компаний официально представляет в Омске бренды BMW, Kia, Hyundai и CHERY, а также BMW в Тюмени. Дилерский центр китайской марки CHERY был открыт группой компаний в 2023 году. Учредителем «БАРСа» является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский.

Напомним, что в 2023 году на работу в автохолдинг «БАРС» перешел Сергей Скопцов, ранее возглавлявший компанию «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске).

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