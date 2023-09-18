Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 18 сентября празднует свой день рождения. В новосибирское региональное отделение входит более 750 лидеров отраслевых ассоциаций и союзов, а также субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

В новосибирской «ОПОРЕ РОССИИ» работают 40 отраслевых комитетов и комиссий, Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, 9 активных местных отделений в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Представители организации принимают экспертное участие более чем в 40 общественных советах, рабочих группах при органах власти Новосибирска и Новосибирской области.

«Мы формируем в регионе благоприятный деловой климат, защищаем права и законные интересы предпринимателей. Наша организация выступает серьёзным, надёжным партнёром государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, улучшение инвестиционного климата в регионах и в других аспектах», – отметил председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Игорь Салов.

По словам исполнительного директора отделения Наталии Кошелевой, Новосибирская область занимает в рейтинге плотности малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей четвёртое место в России, а региональное отделение «ОПОРЫ» входит в тройку лучших отделений по всей стране. Среди мероприятий, организованных новосибирской организацией в 2023 году, первая выставка-ярмарка «Новосибирь», представившая не только местные продукты питания, но и товары легкой промышленности, детские товары, инновационные разработки, технологии доступной среды, машинное оборудование; бизнес-форум «Эра предпринимателя» (в честь Дня российского предпринимательства, в ГПНТБ), «Большая конференция маркетинга» (КК. им. Маяковского). Инициативу новосибирцев о создании «промышленной ипотеки» поддержали на федеральном уровне. Программа была разработана и начала действовать в 2023 году.

В 2022 году коллектив Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» отмечен Благодарностью губернатора Новосибирской области в честь 20-летия организации.