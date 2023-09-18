На экополигоне «Кузбассразрезугля» успешно испытали новый метод рекультивации горных отвалов

Экологи УК «Кузбассразрезуголь» совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН нашли наиболее эффективный способ рекультивации земель, который способствует высокой приживаемости саженцев и активному поглощению углеродного следа. Научный эксперимент провели на первом в Кузбассе экополигоне, который был создан в 2019 году на 3 га рекультивируемого о отвала Кедровского угольного разреза.

Четыре года на экспериментальных участках экополигона были высажены саженцы лиственных и хвойных пород, а также произведен посев многолетних трав. Виды деревьев, их возраст и тип корневой системы специально были подобраны учеными так, чтобы саженцы уже в перспективе двух-трех лет смогли создать вокруг себя устойчивое самовозобновление. Насаждения на отвалах являются одними из наиболее эффективных с точки зрения депонирования углерода в экосистеме Кузбасса. Молодые деревья способствуют наиболее активному поглощению углеродного следа, чем многолетние леса. А использование в рекультивации разновозрастных саженцев обеспечивает чередование их вегетативных периодов.

Чтобы добиться высокой приживаемости, при посадках использовался специальный гидрогель. В ходе эксперимента экологи угольной компании совместно с учеными постоянно следили за состоянием саженцев, производили капельный полив для оптимизации водного режима и использовали комплекс удобрений. В результате удалось добиться 100%-ной приживаемости деревьев, которые сегодня демонстрируют хороший прирост и плодоносят, активно поглощая углерод, связывая его в лесном массиве.

«Забота об окружающей среде и ответственное природопользование – ключевые приоритеты в работе нашей компании, на них строится и наша политика устойчивого развития, и природоохранная программа. Экополигон для испытания новых технологий рекультивации – значимый шаг в этой работе. На экспериментальных участках нам удалось добиться полной приживаемости деревьев без серьёзных затрат, что в перспективе будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе. Важно, что результаты не останутся внутри компании, технологией смогут воспользоваться и другие промышленные предприятия», — отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

По итогам наблюдений на экополигоне учеными и экологами УК «Кузбассразрезуголь» подготовлены методические рекомендации, в которых подробно описан эксперимент по рекультивации и его итоги. После презентации издание будет доступно всем заинтересованным сторонам.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что УК «Кузбассразрезуголь» запустила электроподстанцию с полным дистанционным управлением.