В Новосибирске приступили к благоустройству «Соснового бора»

Маршрутное обследование территории новосибирского городского леса «Сосновый бор» провел главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский. Согласно его заключению, лесные насаждения как естественного, так и искусственного происхождения в «Сосновому бору» запущены и нуждаются в уходных работах или реконструкции.

При невмешательстве растительность начнет усыхать, в частности, деревья верхнего яруса выпадут и их частично заменят агрессивные виды – клен американский и липа сердцевидная, подавляющие местную флору. В рамках первого этапа благоустройства планируются мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесных насаждений. В том числе, предполагается вырубить аварийные деревья, очистить места рубок, разбросав измельченные порубочные остатки, с целью улучшить лесорастительные условия, осуществить уход за подлеском и убрать бытовой мусор.

По словам вице-президента Фонда защиты природы и охраны окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаила Михайлова, в настоящее время Фонд и АО «РИД Групп – Новосибирск» (ранее — АО «Завод Экран», входит в РАТМ Холдинг) выполняют эти работы в рамках соглашения с МАУ «Горзеленхоз» – в границах определенного участка городского леса, где расположена одна из пешеходных троп.

«Второй этап благоустройства должен предусматривать подготовку масштабного проекта во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и партнерами, – пояснил Михаил Михайлов. – Считаем необходимым поддержать способность естественного леса – как полноценной природной экосистемы – к развитию и самовосстановлению, не допустить его деградации – неуместного использования асфальта и тротуарной плитки».

«Сосновый бор» – городской лес площадью 89 гектаров в Калининском районе Новосибирска. Лесная растительность представлена сосновыми и смешанными сосново-березовыми лесами при наличии старых культур гибридных тополей. В благоустройстве леса участвуют Фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Зеленый стандарт» – в рамках корпоративных экологических программ АО «РИД Групп – Новосибирск» и ООО «Сибирское стекло», а также ООО «Предприятие «Элтекс».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске на 10 соток увеличится сквер «Закаменский».