Стало известно, когда сменит название ФК «Новосибирск»

17 сентября в Новосибирске на стадионе «Спартак» прошло голосование по выборам названия главного городского футбольного клуба. Информация с результатами размещена на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В процедуре голосования за название клуба имели возможность принять участие все желающие. Для этого необходимо было посетить футбольный матч «Новосибирск» — «Текстильщик» (Иваново), закончившийся первым в сезоне поражением новосибирской команды со счетом 0 : 2, и заполнить полученный на стадионе бюллетень. Желающих оказалось 1499 человек. Именно столько подано голосов согласно официальным итогам голосования.

Большинством голосов выбрано название «Сибирь». Предпочтения болельщиков распределились следующим образом: «Сибирь» — 1111 голосов (74,11%); «Чкаловец» — 246 голосов (16,41%); «Новосибирск» — 137 голосов (9,13%). Пять бюллетеней признаны недействительными.

«Континент Сибирь» запросил комментарий у представителей ФК «Новосибирск» по срокам проведения процедуры смены названия. «Сезон 2023-2024 команда проведет как ФК «Новосибирск». Под названием «Сибирь» клуб будет участвовать в сезоне 2024-2025, то есть фактически смена названия состоится летом 2024 года. До этого времени предстоит решить юридические вопросы, связанные с этим, а также подготовиться к ребрендингу», — рассказал пресс-атташе ФК «Новосибирск» Олег Епифанов.

Старый бренд и фирменный знак ФК «Сибирь» принадлежат клубу. Каким образом он будет задействован в оформлении обновленного бренда предстоит решить в ближайшие месяцы. Название также поменяют и все остальные команды входящие в систему клуба — детско-юношеские и женская.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о предпочтениях поклонников клуба накануне голосования по смене названия.