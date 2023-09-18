Кадровые изменения в новосибирском правительстве откладываются

Кадровых изменений в правительстве Новосибирской области, обусловленных избранием и вступлением в должность губернатора Андрея Травникова, в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Согласно федеральному законодательству и Уставу Новосибирской области после вступления в должность избранного главы региона члены правительства, заместители губернатора и министры работают в статусе временно исполняющих обязанностей. При этом, как подчеркнул губернатор Андрей Травников, кадровых решений в ближайшее время не планируется, команда правительства региона продолжит работу без пауз и раскачки.

«Текущие задачи понятны, их достаточно много, они важные: это завершение ремонтного, строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, завершение уборочной. И главная задача − это формирование бюджета на очередной плановый период. Конечно же, кадровые решения были и в будущем будут, но не в формате каких-то срочных, а в формате плановой работы, точно не привязанных к событию вступления в должность действующего и вновь избранного губернатора. Просьба не просто продолжить свою работу, а продолжить её с ещё большим усердием», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что инаугурация губернатора Андрея Травникова прошла в государственном концертном зале имени Арнольда Каца 15 сентября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область впервые получит федеральные деньги на строительство глэмпингов.