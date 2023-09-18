Принципиальные соперники: ХК «Сибирь» взял реванш у питерского СКА и ждет в гости омский «Авангард»

17 сентября хоккеисты новосибирского клуба «Сибирь», впервые после предсезонного скандального матча, сыграли против клуба СКА в Санкт-Петербурге. Вопреки прогнозам встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1. Отчет об этой игре представлен в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

Новосибирский клуб удачно провел первый период: двумя голами отметился нападающий Тэйлор Бек. В дальнейшем сибирякам удалось удержать победный счет несмотря на игровое преимущество хозяев площадки. Героем матча в очередной раз стал вратарь «Сибири» Антон Красоткин, отразивший 43 броска. По статистике матча хоккеисты «Сибири» превзошли соперника в блокировании бросков 29 против 8 и в штрафных минутах 14 против 12.

Главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски в послематчевом комментарии дал оценку игре своих подопечных: «Была хорошая командная победа сегодня — ребята бились, много шайб на себя ловили. Наконец-то мы забили в большинстве, хотя могли забить ещё больше, просто пока не всё полностью получается. Здорово сработало и меньшинство, а вратарь в нужные моменты выручил». Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг вновь получил удаление и в послематчевом комментарии традиционно высказал свое несогласие с решением судей.

ХК «Сибирь» прервал безвыигрышную серию. Следующие 4 встречи команда проведет на домашней арене. Болельщики ждут продолжения победной игры, особенно в матче с принципиальным соперником, омским «Авангардом». Встреча пройдет 21 сентября на «Сибирь-Арене», начало в 19:30.