В Омской области суд постановил взыскать компенсацию морального вреда с владельца кафе, не пустившего в свое заведение инвалидов по зрению с собаками-поводырями. Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Татьяна Булихова.

Установлено, 6 августа 2022 года указанных граждан в сопровождении собак-проводников не пустили в шашлычное кафе, по причине запрета его посещения с животными. При этом законных оснований для такого решения со стороны предпринимателя не было, поскольку собаки-проводники являются техническими средствами реабилитации инвалидов.

Конфликтная ситуация между владельцем заведения и потерпевшими причинила последним моральный вред, сопровождалась крайне неуважительным поведением в отношении них. В целях защиты прав граждан прокурор Центрального округа г. Омска направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца кафе компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции постановил взыскать с ответчика в пользу инвалидов в общей сумме 85 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 42,5 тыс. рублей — штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу, однако, судебная коллегия по гражданским делам Омского облсуда согласилась с заключением прокурора, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Кузбассе двое бизнесменов пойдут под суд за вымогательство денег у арбитражного управляющего.