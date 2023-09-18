Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

Болельщики в ходе голосования выбрали новое название футбольного клуба «Новосибирск». Об этом сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляем всех болельщиков с окончанием голосования! Мы — «Сибирь», нас не остановить!», — говорится в сообщении.

Очное голосование состоялось 17 сентября во время матча 10-го тура Второй лиги А между командами «Новосибирск» и «Текстильщик» (Иваново). Пришедшим на матч болельщикам было предложено выбрать будущее имя клуба из двух самых популярных исторических названий: «Чкаловец» или «Сибирь». Третий вариант предлагал отдать свой голос за сохранение наименования «Новосибирск».

Таким образом всего подали голосов 1499 болельщиков: за название «Сибирь» отдано 1111 голосов (74,11%); за «Чкаловец» — 246 голосов (16,41%); за «Новосибирск» — 137 голосов (9,13%); Недействительных бюллетеней — 5.

Новосибирский футбольный клуб, основанный в 1936 году, назывался «Чкаловец» с 1972 года по 1991-й и с 1993 по 1999 год, также под названием «Чкаловец-1936» команда выступала в период 2000–2005 годов. Название «Сибирь» клуб носил с 2006 по 2019 год. В этот период команда добилась самых заметных успехов в своей истории: 16-е место в Премьер-лиге в 2010 году, финал Кубка России сезона 2009–2010 и выход в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы в 2010 году.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ХК «Сибирь» проиграла третий матч подряд: болельщики требуют принятия кардинальных мер.