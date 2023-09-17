Режим «черного неба» в Новосибирске продлится до вечера 18 сентября

Ольга Степанова
 
Режим
Фото: unsplash.com

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в период с 10:00 16 сентября до 18:00 18 сентября в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности.

17 сентября во второй половине дня в городе сохранится погода без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха прогреется до +20, +22 С. Также 17-18 сентября на большей части территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что синоптики объявили «черное небо» до вечера понедельника в нескольких городах Красноярского края.

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