В Новосибирске продолжается обсуждение вопроса изменения статуса Академгородка. Новые предложения были высказаны в ходе проекта «Чаепитие поколений».

Накануне Дня Академгородка, 15 сентября Сибирское отделение РАН организовало «Чаепитие поколений» — общественный диалог о будущем Академгородка как научного центра, поселения и сообщества. Свое видение его развития огласили представители СО РАН, областного правительства, бизнеса, научных и общественных организаций. При всех различих, общим было понимание, что для любой программы развития необходимо решить вопрос статуса Академгородка. «Если нет субъекта, то невозможно формировать стратегию его развития, а Академгородок в настоящее время – это просто неофициальное название части Советского района, какой-либо субъектностью он не обладает», — отметила председатель совета директоров «Сибакадемсофт» Ирина Травина.

Один из способов решения этой проблемы предложил директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко. Он предложил, во-первых, переименовать Советский район в Академгородковский (что снимет вопрос – о какой именно территории), а затем преобразовать Новосибирск в городской округ. «Законодательство это позволяет, по такому пути пошли, например, в Челябинске. В результате, мы получим двухуровневый муниципалитет, каждый из районов которого имеет свой совет депутатов и возможность принимать собственные программы развития», — рассказал он. И напомнил, что в последнее время именно Советский район вышел в лидеры по сбору налогов в Новосибирске, а значит – располагает наибольшими ресурсами для такой работы.

Прозвучал ряд других способов повысить привлекательность Академгородка как для инновационного бизнеса, так и для талантливой молодежи, которая сегодня зачастую предпочитает после обучения уезжать в другие города. В частности, принятие областного «Закона о развитии Академгородка», преобразования его в отдельный муниципалитет или территорию федерального значения в рамках Новосибирска (по образцу сочинского «Сириуса).

Напомним, что такого рода инициативы оглашают в последние годы часто, причем, на самых разных уровнях – о необходимости особого статуса для Академгородка говорят представители СО РАН, бизнеса, работающего на его территории и люди, живущие в рассматриваемом районе. А значит, проблема действительно назрела. «Континент Сибирь» продолжает следить за развитием ситуации.