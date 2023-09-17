В Новосибирске продолжается обсуждение вопроса изменения статуса Академгородка. Новые предложения были высказаны в ходе проекта «Чаепитие поколений».
Накануне Дня Академгородка, 15 сентября Сибирское отделение РАН организовало «Чаепитие поколений» — общественный диалог о будущем Академгородка как научного центра, поселения и сообщества. Свое видение его развития огласили представители СО РАН, областного правительства, бизнеса, научных и общественных организаций. При всех различих, общим было понимание, что для любой программы развития необходимо решить вопрос статуса Академгородка. «Если нет субъекта, то невозможно формировать стратегию его развития, а Академгородок в настоящее время – это просто неофициальное название части Советского района, какой-либо субъектностью он не обладает», — отметила председатель совета директоров «Сибакадемсофт» Ирина Травина.
Один из способов решения этой проблемы предложил директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко. Он предложил, во-первых, переименовать Советский район в Академгородковский (что снимет вопрос – о какой именно территории), а затем преобразовать Новосибирск в городской округ. «Законодательство это позволяет, по такому пути пошли, например, в Челябинске. В результате, мы получим двухуровневый муниципалитет, каждый из районов которого имеет свой совет депутатов и возможность принимать собственные программы развития», — рассказал он. И напомнил, что в последнее время именно Советский район вышел в лидеры по сбору налогов в Новосибирске, а значит – располагает наибольшими ресурсами для такой работы.
Прозвучал ряд других способов повысить привлекательность Академгородка как для инновационного бизнеса, так и для талантливой молодежи, которая сегодня зачастую предпочитает после обучения уезжать в другие города. В частности, принятие областного «Закона о развитии Академгородка», преобразования его в отдельный муниципалитет или территорию федерального значения в рамках Новосибирска (по образцу сочинского «Сириуса).
Напомним, что такого рода инициативы оглашают в последние годы часто, причем, на самых разных уровнях – о необходимости особого статуса для Академгородка говорят представители СО РАН, бизнеса, работающего на его территории и люди, живущие в рассматриваемом районе. А значит, проблема действительно назрела. «Континент Сибирь» продолжает следить за развитием ситуации.
Академгородок создавался в государстве СССР. Это государство было социалистическом (БЕЗ наличия частного = буржуйского производства — с произвольным присвоением прибыли хозяином фирмы, с государственной ориентацией капитала фирм и с исключением вывоза капитала фирмами за рубеж) и советским (БЕЗ присутствия в органах власти буржуев и их ставленников, что исключало принятие законов, выгодных буржуям, а не большинству народа). БЕЗ восстановления СССР (для чего имеется законодательная основа — итоги НЕВЫПОЛНЕННОГО вердикта референдума в СССР 17.3.1991, где ЗА сохранение СССР высказалось более 70% избирателей) любые преобразования Академгородка НЕ восстановят его в первозданном идейно-моральном виде. А это — главное! Аналогия: как не меняй статус наложниц в гареме у султана, сохранение тирании султаната и его дремучей религиозности не дадут плодов свободы и демократии рабыням гарема.