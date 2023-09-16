Новосибирск, Томск, Омск и Красноярск участвуют в конкурсе Росмолодежи по отбору молодежной столицы России. Вместе со статусом город-победитель получит право на проведение федеральных молодежных мероприятий в 2024 году.

Среди 18 городов России, подавших заявки на участие в конкурсе «Молодежная столица России-2024», четыре города из Сибири: Новосибирск, Томск, Омск и Красноярск. Последний принимал участие в отборе в прошлом году и вошел в топ-7 городов-кандидатов (Владивосток, Калининград, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Тула). Тогда по итогам конкурса Красноярск уступил Нижнему Новгороду, который и стал «Молодежной столицей России — 2023».

Заочная оценка заявок заканчивается 17 октября. Затем жюри, выбрав ТОП-5 городов, в течение месяца их посетит. С 20 ноября по 29 декабря 2023 года пройдет народное голосование в онлайн-формате на сайте. Победителя назовут в феврале 2024 года.

Город-победитель получит право на проведение мероприятий федерального уровня, возможность реализовывать проекты Росмолодежи, участвовать в грантовых конкурсах, получать методическую и экспертную поддержку от федерального агентства для реализации проектов.

Впервые специальная номинация «Молодёжная столица России» появилась в 2022 году во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Принять участие в специальной номинации «Молодежная столица России» может любой город страны вне зависимости от численности населения и местоположения. Статус молодежной столицы присуждается городу-победителю сроком на 1 год. Победители прошлых лет не имеют права принимать участие в спецноминации в течении 3 лет после присвоения статуса «Молодежной столицы России».

Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в список финалистов конкурса «Культурная столица 2024 года».